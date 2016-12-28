Volkswagen объявил об отзыве бракованных машин в России

Фото: Volkswagen
Российский офис немецкой марки инициировал сервисную кампанию, затронувшую без малого 5000 автомобилей, реализованных дилерами в период с 2013-го по 2016 год. Речь идет о моделях Volkswagen Golf, Jetta и Caddy.

Мирон Горин

Согласно сведениям, которые производитель предоставил Росстандарту, на упомянутых машинах «существует вероятность повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме», что приведет к ее разгерметизации. Дилеры должны оповестить владельцев пресловутых авто о необходимости заехать в технический центр, где совершенно бесплатно специалисты ликвидируют неполадку.

Напомним, что буквально несколько дней назад обладателей Volkswagen Caddy уже приглашали на сервис в связи с выявленным дефектом в главном тормозном цилиндре — под отзывную акцию подпали 74 немецких «каблучка».

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28 декабря 2016
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