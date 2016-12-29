Чем порадовал и чем огорчил АВТОВАЗ в 2016 году

Пожалуй, главным событием для АВТОВАЗа в начале 2016 года стал вывод на рынок псевдокроссовера LADA XRAY, который к нынешнему моменту разошелся тиражом около 20 000 экземпляров. Колоссальными продажи, конечно, не назвать — корейская Hyundai продала столько же своих «паркетников» Creta всего за четыре с лишним месяца.

Радует, что компания учитывает критические замечания потребителей, и автомобиль постоянно дорабатывается. Наконец-то тольяттинцы «поженили» 122-сильный «искреевский» мотор с адекватной механической коробкой передач от Renault. Кроме того, высокий хетчбэк получил колеса увеличенного диаметра и парочку действительно полезных опций, вроде той же ESP. Жаль только, что полным приводом XRAY так и не обзавелся.