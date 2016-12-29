Чем порадовал и чем огорчил АВТОВАЗ в 2016 году

Фото: АВТОВАЗ
Несмотря на колоссальные убытки, Волжский автозавод продолжает оставаться на плаву и даже разрабатывает новые модели, пытаясь попасть в тренд мирового автопрома. Конечно, идеальными вазовские изделия по-прежнему не назвать, но кое-что у производителя и впрямь стало получаться.

Вячеслав Василенко

Пожалуй, главным событием для АВТОВАЗа в начале 2016 года стал вывод на рынок псевдокроссовера LADA XRAY, который к нынешнему моменту разошелся тиражом около 20 000 экземпляров. Колоссальными продажи, конечно, не назвать — корейская Hyundai продала столько же своих «паркетников» Creta всего за четыре с лишним месяца.

Радует, что компания учитывает критические замечания потребителей, и автомобиль постоянно дорабатывается. Наконец-то тольяттинцы «поженили» 122-сильный «искреевский» мотор с адекватной механической коробкой передач от Renault. Кроме того, высокий хетчбэк получил колеса увеличенного диаметра и парочку действительно полезных опций, вроде той же ESP. Жаль только, что полным приводом XRAY так и не обзавелся.

Летом АВТОВАЗ отметил полувековой юбилей и в честь этого события выпустил лимитированные версии как флагманского седана LADA Vesta, так и упомянутого выше XRAY.

Порадовала экспозиция тольяттинского автогиганта на Московском салоне, где его стенд был самым большим за всю историю бренда, а о количестве представленных новинок говорили даже за рубежом. Среди шести демонстрировавшихся там прототипов стоит выделить кроссовер LADA X-CODE, над которым — так же, как над «Иксреем» и «Вестой» — потрудился бывший дизайнер Volvo Стив Маттин. Правда, рассчитывать на то, что эффектный с виду «паркетник» когда-нибудь пойдет в серию, увы, не приходится.

Осенью на предприятии «LADA Ижевский автозавод» была выпущена юбилейная 50-тысячная Vesta, которая сегодня входит в пятерку самых популярных легковушек на российском рынке и даже заняла 99 строчку в европейском рейтинге. Правда этим достижением она обязана исключительно продажам на территории европейской части России — собственно в Европе было реализовано немногим больше 100 автомобилей.

Конечно, «Веста» до качества сборки и уровня комфорта корейских одноклассников в лице Hyundai Solaris и KIA Rio явно не дотягивает, но по сравнению с теми поделками, которые АВТОВАЗ лепил несколько десятилетий кряду, автомобиль по праву можно назвать прорывом.

К сожалению, пока мы так и не увидели ни обновленных Granta и Kalina, ни новой генерации 4x4, которые — судя по словам президента компании Николя Мора — все-таки могут появиться в ближайшем будущем. Зато своими достижениями волжане хотя бы дали понять, что не все еще потеряно в российском автопроме. А это дорогого стоит.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, седан, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, технология, купить машину
30 декабря 2016
210