Стартовали продажи новой версии ГАЗель Next

Салон машины рассчитан на 16 мест, удобству входа и выхода пассажиров способствует низкая автоматизированная подножка и широкая сдвижная дверца. Нельзя не отметить и наличие дополнительной шумоизоляции, принципиально сказавшейся на акустическом комфорте. Каждое кресло оборудовано ремнями безопасности.

За доплату микроавтобус с увеличенным до 80 л топливным баком можно оснастить принудительной блокировкой заднего моста и расширить список оборудования. Кроме того, «газовцы» предложили покупателям специализированные версии авто для перевозки школьников и людей с ограниченными возможностями.