Стартовали продажи новой версии ГАЗель Next

Дилеры «Группы ГАЗ» начали принимать заказы на микроавтобус ГАЗель Next, построенный на базе одноименного цельнометаллического фургона. Стартовый ценник на автомобиль начинается от 1 400 000 рублей.

Вячеслав Василенко

Салон машины рассчитан на 16 мест, удобству входа и выхода пассажиров способствует низкая автоматизированная подножка и широкая сдвижная дверца. Нельзя не отметить и наличие дополнительной шумоизоляции, принципиально сказавшейся на акустическом комфорте. Каждое кресло оборудовано ремнями безопасности.

За доплату микроавтобус с увеличенным до 80 л топливным баком можно оснастить принудительной блокировкой заднего моста и расширить список оборудования. Кроме того, «газовцы» предложили покупателям специализированные версии авто для перевозки школьников и людей с ограниченными возможностями.

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29 декабря 2016
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