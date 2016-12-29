За 2016 год АВТОВАЗ продал 20 000 LADA Xray

Пресс-служба АВТОВАЗа, подводя итоги уходящего года не нашла лучшего повода как назвать одним из самых запоминающихся (!) событий уходящего года запуск производства LADA Xray и продажу 20 000 машин этой модели за прошедшие 12 месяцев. Хвастаться таким тиражом этого «кроссовера», как Xray называют на ВАЗе, как минимум странно. Во-первых у машины в принципе не предусмотрен полный привод, который обязан быть у любого нормального кроссовера. А во-вторых, те же 20 000, но только настоящих полноприводных кроссоверов Hyundai Creta было продано всего за последние 4 месяца 2016 года. При том, что цены на корейскую машину не в пример выше, чем на Xray.

Забавно также, что пиарщики АВТОВАЗа хвастаются, что LADA Xray только после полугода выпуска обзавелся кнопкой отключения системы стабилизации (ESP). Из-за этого первые тысячи владельцев Xray регулярно оказывались в беспомощном положении, когда требовалось вывести машину из какой-нибудь грязюки или со льда, а неотключаемая ESP не давала это сделать, «задушивая» двигатель. Таким образом, АВТОВАЗ стал первым в мире автопроизводителем выпустившим машину без кнопки отключения ESP. Она появилась на сходящих с конвейера LADA Xray только в октябре 2016 года — через 9 месяцев после начала выпуска модели.