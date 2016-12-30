АВТОВАЗ отчитался о выпуске 10 000 псевдоспортивных LADA

Производство недоспортивных модификаций LADA началось в 2013 году. Помимо «Гранты» в продуктовую линейку а-ля горячих моделей вошли Kalina Sport и Kalina NFR (Need For Race). Последняя на сегодняшний день является самой мощной серийной моделью АВТОВАЗа — благодаря 1,6-литровому 136-сильному двигателю 136 сил с крутящим моментом в 154 Нм.

Юбилейная Granta Sport получила доработанную подвеску, перенастроенные амортизаторы, задний спойлер, агрессивного вида бамперы и оригинальные колесные диски из легкого сплава, обутые в низкопрофильные шины китайского производства.

В салоне появилось новая «баранка», обшитая кожей, и иного дизайна кресла. Весь этот арсенал АВТОВАЗ оценил минимум в 519 000 рублей.