Ford создал беспилотник умнее Tesla

Беспилотный Ford Fusion Hybrid готов к началу испытаний на дорогах общего пользования. Об этом сообщил старший программный инженер департамента автономного транспорта Ford Крис Бревер в корпоративном блоге компании. Напомним, что на европейском рынке Ford Fusion известен как Mondeo. По словам представителя компании, прототоип на базе гибридного Ford Mondeo обладает характеристиками беспилотника четвертого уровня. То есть он способен двигаться по маршруту в абсолютно любых дорожных и погодных условиях без помощи человека, однако его конструкция подразумевает возможность вмешательства водителя в процесс управления.

Напомним, что разрекламированные по всему миру машины Tesla относятся лишь к третьему классу беспилотности. Их водители должны брать на себя управление в случае сложных дорожных или погодных условий. Ожидается, что премьера последней версии автономного Ford Mondeo Hybrid состоится в начале января 2017 года, на Международной выставка потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе. Ford планирует приступить к серийному выпуску таких машин в 2021 году. До тех пор около 90 прототипов на базе гибридных Mondeo будут испытываться на дорогах общего пользования.