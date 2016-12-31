Хетчбэки до 700 000 рублей — чемпионы продаж

Тем не менее, сегодня в России продается чуть больше 30 хетчбэков различных брендов. Для этого обзора портал «АвтоВзгляд» отобрал самые доступные машины, цена базовых версий которых не превышает 700 000 рублей. Причем их популярность мы определяли не по общему количеству проданных экземпляров модели, но исключительно машин с эти типом кузова. Автомобили, которые официально покинули отечественный рынок, не учитывались. Интересно, что предпочтения отечественных покупателей находятся в прямой зависимости от базовой цены машины.
LADA Granta лифтбэк, от 404 200 рублей
Главное преимущество практически любого тольяттинского изделия — их цена, конкурировать с которой в состоянии разве что китайские машины. Но по объемам продаж гости из Поднебесной уже никак не могут посоревноваться с «Ладами». Понятное дело, что «Гранту» берут совсем не толстосумы, и что ее покупателей дизайн, эргономика и оснащенность волнуют в последнюю очередь. Тем не менее, базовая версия — цена которой, кстати говоря, с лета не поднималась — не пользуется ажиотажным спросом. Почти половина фанатов вазовского лифтбэка предпочитают, как и раньше, комплектацию «Норма» все с тем же допотопным восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач за 430 600 рублей — она тоже не подорожала.
Renault Sandero, от 479 900 рублей
Хетчбэк, построенный на базе седана Logan, в базе не блещет богатством оснащения: комплектация Access подразумевает 1,2-литровый двигатель, единственную водительскую подушку безопасности, ABS, Isofix, да дневные ходовые огни. Зато цена ее с лета не менялась. Впрочем, российских потребителей самая дешевая версия не интересует — им подавай куда более «навороченную» машину, а именно — псевдокроссовер Stepway с увеличенным клиренсом и пластиковым круговым защитным обвесом по нижнему краю кузова. Больше того, они заглядываются на самое дорогое исполнение Privilege, да еще с 102-сильным мотором и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Цена такой модификации стартует от 770 990 рублей, что на 6 тысяч дороже, чем в августе минувшего года.
Skoda Rapid, от 585 000 рублей
Этот симпатичный, породистый и функциональный автомобиль заслуженно пользуется уважением небогатых горожан. Его хитрый кузов лифтбэк обладает тем немаловажным достоинством, что не сильно уступает по вместимости универсалу. А сам автомобиль при этом сохраняет весьма компактные габариты. Базовая версия Entry, оснащенная 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой подорожала на 11 000 рублей. Впрочем, ее никак не назовешь ходовой. Летом около трети повупателей предпочитало комплектацию Active, а ныне число поклонником именно этого исполнения дошло практически до половины. За такой автомобиль с базовым мотором и «механикой» заплатить придется 633 000 рублей — на те же 11 тысяч больше.
LADA XRAY, от 589 000 рублей
Хотя сами тольяттинцы гордо величают «Икс-Рей» кроссовером, но тут идти у них на поводу не имеет никакого смысла. Какой же это кроссовер — с его заявленны 195-миллиметровым клиренсом и безальтернативным передним приводом? Автомобиль построен на платформе B0 от Renault и является близким родственником Sandero Stepway. Тем не менее, едва появившись на рынке, он взял хороший темп, позволивший ему занять почетную четвертую позицию в ряду бюджетных хетчбэков. Примерно половина продаж псевдокроссовера приходится на очень не бедную версию Top, оснащенную базовым 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и пятиступенчатой механической коробкой передач. Ее цена — 712 000 рублей.
KIA Rio, от 699 900 рублей
Замыкает пятерку лидеров хетчбэк Rio, которому удалось немного опередить пятидверную версию Solaris — примерно на 10%. Эффектная внешность помогает автомобилю нивелировать потери от более высокого, чем у родственника-конкурента, ценника. С лета базовая версия подорожала на 48 000 рублей. Если раньше cамой востребованной комплектацией пятидверки был именно базовый Comfort, то сейчас куда большим спросом пользуется Luxe c более мощным 123-сильным мотором и «автоматом», за который придется выложить 779 900 рублей, то есть, на 18 тысяч больше.