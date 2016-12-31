Хетчбэки до 700 000 рублей — чемпионы продаж

LADA Granta лифтбэк, от 404 200 рублей

Главное преимущество практически любого тольяттинского изделия — их цена, конкурировать с которой в состоянии разве что китайские машины. Но по объемам продаж гости из Поднебесной уже никак не могут посоревноваться с «Ладами». Понятное дело, что «Гранту» берут совсем не толстосумы, и что ее покупателей дизайн, эргономика и оснащенность волнуют в последнюю очередь. Тем не менее, базовая версия — цена которой, кстати говоря, с лета не поднималась — не пользуется ажиотажным спросом. Почти половина фанатов вазовского лифтбэка предпочитают, как и раньше, комплектацию «Норма» все с тем же допотопным восьмиклапанным 87-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач за 430 600 рублей — она тоже не подорожала.