Самые продаваемые хетчбэки дороже 700 000 рублей

Автомобили, попавшие в ценовую категорию «от 700 000 рублей и выше» дешевыми однозначно не назовешь. В обзор попали как вполне солидные машины, за руль которых не стыдно сесть даже бизнесмену средней руки, так и те, которые еще недавно безо всяких натяжек считались «бюджетниками». Что поделаешь, кризис. А плюс к тому — не вполне объяснимая ценовая политика некоторых автомобильных брендов.
Skoda Octavia, от 899 000 рублей 887 000
Своей непреходящей популярностью автомобиль обязан стильному, удобному и вместительному кузову лифтбэк: с одной стороны, он выглядит компактным, а с другой — по объему багажника даст фору любому седану. Как и в конце лета, самой востребованной у наших соотечетсвенников остается базовая комплектация, в которой отсутствуют не то, что боковые подушки безопасности, но даже элементарный кондиционер. За этот простенький Active, вооруженный 1,6-литровым двигателем, но с шестиступенчатой автоматической коробкой передач придется выложить 962 000 рублей — на 15 тысяч дороже, чем полгода назад. Что касается базового исполнения с тем же мотором и непрезентабельной пятиступенчатой «механикой», то она подорожала чуть меньше — на 12 000 целковых.
KIA cee'd, от 849 900 рублей
Базовые трехдверные хетчбэки с 1,4-литровым двигателем в 100 сил и шестиступенчатой механической коробкой уже давно не пользуются сколь-либо серьезным спросом. Это не помешало им подорожать с лета аж на 65 000 рублей. Самая продаваемая версия — с 1,6-литровым двигателем мощностью 130 сил и шестидиапазонным «автоматом». Заплатить за нее придется, естественно, побольше — от 939 900 рублей в комплектации Start без боковых подушек безопасности, ESP, центрального замка, электростеклоподъемников, аудиосистемы и прочих без сомнения необходимых опций.
KIA Soul, от 869 900 рублей
Хотя производитель упорно пытается убедить всех в том, что Soul — это кроссовер, есть весьма обоснованные сомнения в правомерности такой классификации. Ни одной модификации с полным приводом и клиренс как у Ford Focus в 150 мм — ну какой же это кроссовер? Самой популярной в России оказалась версия 1.6AT Comfort ценой в 969 900 рублей. Лишь немного ей уступает комплектация Classic, которая дешевле — 919 900 целковых — но лишена боковых подушек и шторок безопасности, обогрева задних сидений и руля, противотуманок, дистанционного управления центральным замком и кожаной отделки руля.
Ford Focus, от 834 000 рублей
В острой конкурентной борьбе с другими хетчбэками «Фокус» занимает лишь четвертое место. А ведь несколько лет назад никто и представить себе не мог, что бессменный любимец публики отдаст кому-нибудь лидерство. И это при том, что в третьем поколении машина выглядит очень солидно, салон отделан стильно и качественно. Базовую версию Ambiente берут весьма неохотно. Кстати, с лета она не подорожала — больше того, на нее по-прежнему действует скидка в 50 000 рублей, не зависящая ни от trade-in, ни от утилизации, ни от кредита. Наиболее ходовая модификация — 125-сильная, с роботизированной коробкой передач Powershift. Ее цена в комплектации SYNC Edition составляет все те же 1 046 000 рублей, что и пять месяцев назад.
Hyundai i30, от 849 900 839 900 рублей
Базовая трехдверка подорожала с августа месяца ненамного — всего на 10 000 рублей. Но, хотя она и удерживается на пятом месте по популярности в выбранном нами ценовом сегменте, ее продажи в разы меньше, чем у лидеров. Автомобиль в пятидверном кузове традиционно обходится покупателю на 20 тысяч дороже, но берут его охотнее. Если зимой клиенты предпочитали комплектацию Active с 130-сильным двигателем и автоматической коробкой, то начиная с лета они склоняются к более дешевому Classic с тем же мотором и «автоматом». За нее дилеры просят 969 900 рублей, то есть, на те же 10 тысяч больше, чем в августе. В этой комплектации по сравнению с Active отсутствуют ESP, системы помощи при трогании на подъеме, светодиодные ходовые огни, климат-контроль и кожаный руль.