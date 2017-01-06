Самые продаваемые хетчбэки дороже 700 000 рублей

Hyundai i30, от 849 900 839 900 рублей

Базовая трехдверка подорожала с августа месяца ненамного — всего на 10 000 рублей. Но, хотя она и удерживается на пятом месте по популярности в выбранном нами ценовом сегменте, ее продажи в разы меньше, чем у лидеров. Автомобиль в пятидверном кузове традиционно обходится покупателю на 20 тысяч дороже, но берут его охотнее. Если зимой клиенты предпочитали комплектацию Active с 130-сильным двигателем и автоматической коробкой, то начиная с лета они склоняются к более дешевому Classic с тем же мотором и «автоматом». За нее дилеры просят 969 900 рублей, то есть, на те же 10 тысяч больше, чем в августе. В этой комплектации по сравнению с Active отсутствуют ESP, системы помощи при трогании на подъеме, светодиодные ходовые огни, климат-контроль и кожаный руль.