Новый KIA Picanto покажут на Женевском автосалоне-2017

Производитель сообщает, что впервые модель представлена в спортивной версии GT Line, которая отличается уверенным обликом за счет более смелых линий кузова и рельефных поверхностей. Колесная база нового поколения увеличена на 15 мм по сравнению с предшественником (с 2385 до 2400 мм), что придает автомобилю дополнительную визуальную устойчивость. Передний свес стал меньше, а задний, наоборот, увеличился, при этом габаритная длина осталась такой же (3595 мм), как и у модели второго поколения.