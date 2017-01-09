Какие дизельные автомобили пользуются наибольшим спросом

Речь, как мы видим, идет исключительно о премиальных внедорожниках, что, впрочем, неудивительно. Легковушки мини, супермини и гольф-класса с дизельными движками в Россиию практически никем из грандов автопрома не поставляются — они слишком дороги для наших сограждан. Более того, даже машины на солярке, вошедшие в приведенный выше ТОП-5, продаются, по большому счету, в единичных количествах. Ну, скажите на милость, что такое те же 1630 реализованных за год дизельных Land Cruiser Prado на фоне без малого 90 000 всех проданных в России новых «Тойот»? И хотя продажи этих пяти дизельных «бестселлеров» даже подрасли по сравнению с 2015-м (от 1% у Toyota до более чем 50% у Audi), на общем фоне это капля в море и будущего за соляркой нет. Ужесточение нормативов вредных выбросов и методов тестирования уже сейчас повышают затраты на технологические разработки до такого уровня, что дизели вытесняются с рынка. А аналитик известной консалтинговой фирмы IHS Automotive Паван Потлури так и вовсе уверен, что «все производители начали отказываться от дизелей, поскольку после 2017−2018 годов они будут становиться все более и более дорогими».

Кстати, и та же Toyota здесь не исключение. Минувшим летом ее представители официально заявили, что могут отказаться от использования дизельных моторов из-за постоянно ужесточающихся экологических норм и намерены сосредоточиться на гибридных силовых установках, полностью электрических двигателях и движках с альтернативными видами топлива.