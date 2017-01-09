KIA представила большой спортивный лифтбэк Stinger

Корейские маркетологи долго и со вкусом подогревали интерес поклонников марки, а вместе с тем и автомобильных скептиков, публикуя в сети все новые и новые тизеры будущей «зажигалки». И вот доведенный до кондиции концепт KIA GT пятилетней давности, в серийном исполнении получивший имя Stinger, предстал перед публикой живьем.
Полноприводный автомобиль длиной без малого пять метров приводится в движение 3,3-литровым 365-сильным мотором с парой турбонагнетателей. Компанию ему составляет шустрый восьмидиапазонный «автомат». Этот тандем позволяет развивать седану пиковые 267 км/ч — согласитесь, неплохо, а по меркам корейских авто — просто шикарно! Впрочем, есть в силовой линейке и более приземленный двигатель — 2-литровый агрегат мощностью 255 «лошадей».
Среди прочих особенностей «Стингера» — возможность выбора различных режимов езды Drive Mode Select в зависимости от условий эксплуатации, адаптивная подвеска, функция оповещения о боковых перегрузках и целый букет электронных помощников, отвечающих за безопасность. В частности, системы автономного торможения, контроля авто в полосе движения, определения усталости водителя, распознавания пешеходов и прочих препятствий на дороге.
Разумеется, не обошлось без умного круиз-контроля и функции мониторинга по всему периметру авто. Старт продаж новинки запланирован на конец 2017 года.