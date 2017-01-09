KIA представила большой спортивный лифтбэк Stinger

Среди прочих особенностей «Стингера» — возможность выбора различных режимов езды Drive Mode Select в зависимости от условий эксплуатации, адаптивная подвеска, функция оповещения о боковых перегрузках и целый букет электронных помощников, отвечающих за безопасность. В частности, системы автономного торможения, контроля авто в полосе движения, определения усталости водителя, распознавания пешеходов и прочих препятствий на дороге.

Разумеется, не обошлось без умного круиз-контроля и функции мониторинга по всему периметру авто. Старт продаж новинки запланирован на конец 2017 года.