Audi показала в Детройте концепт нового кроссовера Q8

В ходе Североамериканского международного автосалона (NAIAS) в Детройте, Audi продемонстрировала концепт свей будущей модели — Audi Q8. Компания заявила, что он предназначен для нового для Audi рыночного сегмента.

«Автомобиль сочетает характерную для SUV вместительность с эмоциональностью и выразительностью купе», — говорится в официальном пресс-релизе компании. Машина демонстрирует концепцию органов управления на основе больших сенсорных экранов с виртуальной приборной панелью и проекционным дисплеем c технологией дополненной реальности.

По мысли создателей концепта, например, указатель курса у навигационной системы представляется водителю в виде реальной стрелки на поверхности дороги. В системе привода и подвеске используются технические решения, применяемые в существующих моделях компании. Среди них — гибридный полный привод plug-in Audi Q8 concept мощностью 448 л.с. и моментом в 700 Н.·м., пневмоподвеска и керамические тормозные диски.

Компания утверждает, что концепт-кар Audi Q8 — основа будущей серийной модели, которую планируется вывести на рынок в 2018 году. Судя по всему, она станет конкурировать с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.