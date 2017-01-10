Audi прекращает в России продажи сразу пяти моделей

Фото: Вячеслав Василенко
Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель российского офиса Audi, в наступившем году компания прекратила поставки пяти моделей. В их числе — кабриолеты A3 и А5, купе ТТ, спорткар R8 и хетчбэк А1 Sportback.

Вячеслав Василенко

Не секрет, что упомянутые автомобили колоссальной популярностью в нашей стране не пользуются. Правда, их вывод из России связан не только с этим.

Поставки остановлены в связи с необходимостью обязательной установки на машины системы ЭРА-ГЛОНАСС, что влечет за собой дополнительные финансовые издержки, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве немецкой марки.

Впрочем, если успеть, то приобрести эти авто еще можно — у дилеров остались запасы машин, ввезенных ранее. Исключением является лишь хетчбэк Audi A1 Sportback, который при всем желании найти в продаже уже не получится — все они распроданы.

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10 января 2017
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