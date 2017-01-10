Jeep готовит большой внедорожник Grand Wagoner и еще две новинки

В развитие проектов компания намерена вложить свыше 1 млрд. долларов. Средства пойдут на реконструкцию двух заводов — в Мичигане и Огайо. Первый приступит к выпуску знаменитых пикапов Ram и двух новых внедорожников — Wagoner и Grand Wagoner. Вторая же площадка займется сборкой некогда обещанного пикапа, созданного на агрегатах Jeep Wrangler.

В настоящий момент автомобиль проходит дорожные тесты. Под капотом «грузовичка» предположительно скрывается 220-сильный дизель, либо наддувный бензиновый двигатель мощностью 300 сил. Не исключено и появление у новинки гибридной силовой установки.

Впрочем, скоро все тайное станет явью — появление в продаже брутального пикапа уже не за горами. А вот будущий флагман и его младший «собрат» выйдут на рынок не ранее, чем года через три.