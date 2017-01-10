Mercedes-Benz выпустит три компактных модели

Фото: Mercedes-Benz
В ходе презентации обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLA на Детройтском автосалоне босс Daimler AG Дитер Цетше заявил о намерениях в ближайшие три года вывести на рынок три новинки в сегменте компактных авто.

Мирон Горин

Предположительно, речь идет о выпуске седана А-класса, субкомпактного кроссовера GLB и электромобиля линейки EQ. Появление этих моделей, как уже было сказано, запланировано к 2020 году.

Что же касается представленного GLA, то рестайлинговый автомобиль обзавелся подретушированной решеткой радиатора, перелицованными бамперами и противотуманками иной формы. Интерьер посвежел благодаря новым материалам отделки. Впрочем, заметит их лишь самый преданный фанат модели.

Кроме того, машина получила дополнительный пакет опций, в частности, функцию дистанционного открытия пятой двери. Силовые агрегаты остались прежними, за исключением появившегося в гамме движков 2-литрового турбомотора мощностью 184 л.с.

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10 января 2017
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