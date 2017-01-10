В Детройте представили новую Toyota Camry

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Мировая премьера Toyota Camry дебютировала на Детройтском автосалоне. Седан построен на новой фирменной платформе TNGA.

Максим Строкер

Toyota Camry восьмого поколения базируется на новой платформе TNGA — Toyota New Global Architecture. Благодаря этому колесная база седана выросла, машина стала шире, а ее центр тяжести приблизился к земле. Внешность Camry-VIII пологнали под нынешний корпоративный стиль Toyota. Теперь она выглядит как масштабная копия текущей Toyota Corolla. Однако внутри у Camry теперь гораздо больше отличается от более мелкого собрата.

Водительское сиденье, по утверждениям японцев, сместилось ближе к продольной оси машины. Это, якобы, должно добавить драйва в ощущения сидящего за рулем. Интерьер новой Camry стал, наконец, более-менее современным. В салоне появилась система проекции информации на лобовое стекло. Жидкокристаллическая «приборка» получила 7-дюймовую диагональ. Центральная консоль оснащена 8-дюймовым тач-скрином. Базовым для седана на рынке США станет 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор. Кроме него на машину будет устанавливаться бензиновый 3,5-литровый V-6 и гибридная силовая установка. О мощности этих агрегатов японцы пока умалчивают. В трансмиссии машины будет работать вариатор либо «автомат».

седан
10 января 2017
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