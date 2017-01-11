Японская Honda отзывает еще 772 000 автомобилей из-за проблем с безопасностью

В официальном сообщении компании Honda говорится об отзыве Honda Accord 2008−2012 годов выпуска, Honda Civic произведенных в 2006—2011 годах, Honda Fit 2007−2012 годов и Honda Insight 2010−2012 модельного года.

На всех этих авто установлены подушки безопасности, выпущенные японской фирмой Takata, признанные опасными для водителя и пассажиров. Скандал вокруг этих подушек разразился в 2014 году. Тогда выяснилось, что подушки Takata способны самопроизвольно взрываться, выстреливая в обитателей салона авто металлические осколки. От этих взрывов погибло, в общей сложности, 11 человек.

Takata поставляла подушки безопасности практически крупнейшим компаниям-автопроизводителям, которые устанавливали, в общей сложности на боле 100 млн. машин по всему миру.

Напомним, что Honda уже объявляла в августе прошлого года в России об отзыве своих машин, оснащенных подушками Takata. Тогда под эту компанию попали около 55 600 автомобилей моделей CR-V, Accord и Jazz.