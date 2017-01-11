Новая линейка Jaguar F-Type снимает и показывает

Причем, некоторые гаджеты, интегрируемые в автомобили, несут явно модный и развлекательный характер. Например, приложение ReRun, созданное совместно с известным производителем видеокамер GoPro, объединяет высококачественное видео с камеры GoPro и текущие данные автомобиля — скорость, положение акселератора, выбранную передачу, тормозное усилие, ускорение и т. д. Все эти данные можно загрузить на свой смартфон и выложить в социальные сети, для чего это все, собственно говоря, и создавалось. Так что теперь даже самый заурядный «чайник» сможет выставить себя крутым «гонщиком»! А может быть и почувствовать себя таковым, ведь сегодня клиенту предлагаются версии от F-Type мощностью от 340 до 575 л.с. с задним или полным приводом.

А чтобы отметить появление в модельной гамме новой линейки с эксклюзивными возможностями от GoPro, Jaguar представляет эксклюзивную версию 400 Sport, которая будет доступна по всему миру, но только в рамках одного модельного года. Модификация получила 3-литровый двигатель V6 с нагнетателем мощностью 400 л.с., а также усовершенствованное шасси с тормозами Super Performance, систему Configurable Dynamics и 20-дюймовые диски с уникальной отделкой Dark Satin Grey.