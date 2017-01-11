Новый Citroёn Jumpy выходит на российский рынок

Микроавтобус, созданный на новой модульной платформе ЕМР2, поступит в шоу-румы в двух модификациях — обычной (4,95 м) и удлиненной до 5,30 м.

Компоновка салона позволяет трансформировать его в мобильный офис на колесах — не в последнюю очередь благодаря складывающимся в пол боковым сиденьям, универсальному поворотному столику и обилию всевозможных отсеков-полочек.

Автомобиль, получивший максимальную пятизвездочную оценку по безопасности Euro NCAP, оснащен адаптивной подвеской и перенастроенными амортизаторами. Грузоподъемность машины составляет без малого 1500 кг.