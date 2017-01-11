Прием заказов на обновленные KIA Soul и Soul GT начнется в феврале

Обновленные KIA Soul и Soul GT станут доступны для заказа в начале февраля 2017 года. Модель получила слегка измененную форму «гриля» фальшрадиаторной решетки. Посвежел дизайн переднего бампера, изменилась форма воздухозаборников и контуры «противотуманок». В интерьере изменений также немного. Они, в частности, затронули центральную консоль. Кнопки стеклоподъемников получили хромированную окантовку, а нижняя спица рулевого колеса обзавелась отделкой «под металл».

Появились специальные кожухи направляющих передних кресел. KIA Soul GT стал самой мощной версией за всю историю модели. Для российского рынка он получил бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра мощность 204 л.с. Точно такой же силовой агрегат с 2014 года устанавливается на cee’d GT и pro_cee'd GT. Разгон KIA Soul GT до 100 км/ч занимает 7,8 с, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом».