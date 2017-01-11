В Америке назвали лучший автомобиль года

Каким бы смешным ни было для нашего слуха название электромобиля, «Болт» обошел корейский «премиум» в лице Genesis G90 и оставил не у дел шведский бизнес-седан Volvo S90. Жюри из Канады и США присвоили американскому компактвэну 364 балла — почти на 260 баллов больше, чем luxury-модели Hyundai.

Откровенно говоря, красивым Chevrolet Bolt не назовешь, но поди попробуй объясни это американцам. Как, впрочем, и то, что этот электромобиль вряд ли когда-нибудь станет массовым средством передвижения. Даже несмотря на то, что без дополнительной зарядки «Болт» способен преодолевать расстояния до 320 километров. В любом случае, нам по этому поводу переживать не стоит — в России утопический «вагончик» никогда не появится.