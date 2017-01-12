Продажи легковых машин в России в 2016 году упали на 11%

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер сообщил, что продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в 2016 году. Упали по сравнению с предыдущим годом на 11% - до 1,42 млн. единиц. Причем, только за декабрь прошлого года падение составило 0,9% - до 146 000 штук.

При этом г-н Шрайбер считает, что российский авторынок достиг низшей точки, и отрицательная динамика продаж замедлилась. По прогнозам ассоциации, в 2017 году продажи автомобилей в России могут вырасти на 4% - до 1,48 млн. штук.