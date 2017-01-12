В России стартовало производство нового Hyundai Solaris

Фото: АвтоВзгляд
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на питерском заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», сборка нового поколения Hyundai Solaris уже началась. Правда, пока только в тестовом режиме.

Вячеслав Василенко

Подготовка оборудования к запуску на конвейер свежей генерации «Соляриса» началась еще 26 декабря. Сейчас, сообщает наш источник, предприятие приступило к работе в трехсменном режиме, включая ночную смену, и первые «живые» машины должны появиться у дилеров в середине февраля.

Напомним, что после смены поколений бюджетный корейский седан стал крупнее и просторнее предшественника — колесная база увеличилась на 30 мм, а габариты авто составили 4380×1720×1460 мм. В кузове «хетчбэк» машину выпускать у нас не будут.

Как и прежде, под капотом новинки пропишутся знакомые нам моторы объемом 1,4 и 1,6 л, а вот в плане опций автомобиль, судя по заверениям корейцев, станет едва ли не самым навороченным в классе. Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на его цене. Впрочем, скоро мы об этом узнаем.

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12 января 2017
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