Alfa Romeo прекратила продажи автомобилей в России

Фото: Alfa Romeo
Итальянская Alfa Romeo ожидаемо остановила поставки своих машин на наш рынок. Требования к обязательной установке системы ЭРА-ГЛОНАСС в автомобили, которые и без того спросом в России не пользовались, вынудили марку свернуть продажи.

Вячеслав Василенко

Правда, уходить из нашей страны бренд никуда не собирается. Более того, скоро он обещает порадовать двумя новыми моделями.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» источник в руководящем составе российского офиса компании, сейчас рассматривается возможность вывода на рынок седана Alfa Romeo Giulia, а «чуть позже, после всех экономических просчетов не исключается вероятность появления и первого кроссовера в истории марки — Alfa Romeo Stelvio».

Напомним, что производитель уже трижды выходил на наш рынок, а продуктовая линейка в последнюю экспансию была представлена тремя моделями: MiTo, 4C и Giulietta.

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13 января 2017
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