Alfa Romeo прекратила продажи автомобилей в России

Правда, уходить из нашей страны бренд никуда не собирается. Более того, скоро он обещает порадовать двумя новыми моделями.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» источник в руководящем составе российского офиса компании, сейчас рассматривается возможность вывода на рынок седана Alfa Romeo Giulia, а «чуть позже, после всех экономических просчетов не исключается вероятность появления и первого кроссовера в истории марки — Alfa Romeo Stelvio».

Напомним, что производитель уже трижды выходил на наш рынок, а продуктовая линейка в последнюю экспансию была представлена тремя моделями: MiTo, 4C и Giulietta.