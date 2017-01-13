Hyundai Sonata возвращается в Россию после четырехлетнего отсутствия

Увы, не сложилось. Считается, что поставки машины в Россию сорвались из-за высокого спроса на нее со стороны самих корейцев и американцев. Высокого настолько, что тогдашние производственные мощности компании не были готовы удовлетворить еще и российский спрос. Так ли это было на самом деле, сегодня вряд ли кто расскажет, но факт остается фактом — Sonata new к нам не приехала, а ее место занял Hyundai i40, автомобиий, особой популярности у россиян не снискавший.

И вот, как сообщило издание «Авторевю», корейцы неожиданно сделали рокировку: i40 уходит, «Соната» возвращается. Напомним, что этот полноразмерный переднеприводный седан D-класса имеет в длину 4855 мм, в ширину — 1865 мм и в высоту — 1475 мм. Благодаря же колесной базе в 2805 мм «кореец» предоставляет достаточно пространства для ног задних пассажиров, чтобы с комфортом усесться сразу втроем. Ну и венчает картину грузовой отсек объемом в 510 литров с довольно удобным проемом. Цена новой старой Sonata пока неизвестна, но вряд ли она опустится ниже отметки в 1 200 000 рублей. По крайней мере, в 2014 году ее прайс-лист в США начинался с отметки в 21 150 долларов.