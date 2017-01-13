В 2016 году Toyota продала в России 94 568 автомобилей

При этом почти все модели бренда, представленные у нас, стали лидерами в своих сегментах, за исключением, пожалуй, только Toyota RAV4, значительно уступившей Renault Duster (30 603 реализованных кроссовера против 44 001).

Зато во всей красе показал себя седан бизнес-класса Toyota Camry, нашедший: в 2016 году 28 063 новых владельцев. При этом, как подчеркивает производитель, 18% от общих продаж модели составила специальная версия Exclusive.

Довольно скромно показал себя пикап Toyota Hilux: в 2016 году было продано 3670 машин. Однако даже этот результат оказался лучшим в сегменте, доля которого в нашей стране не превышает и одного процента. И здесь любопытно то обстоятельство, что почти 40% грузовичков были проданы в Москве и Санкт-Петербурге, что подчеркивает соответствие Toyota Hilux требованиям клиентов, ожидающих от пикапа уровня современного комфортного внедорожника. Хотя нельзя не брать в расчет и тот факт, что состоятельных охотников-рыболовов в двух столицах куда больше, чем во всей остальной России, предпочитающей по своей бедности UAZ Pickup.

И, конечно, полного уважения заслуживает такой яркий представитель С-класса, как Toyota Corolla. С момента начала продаж в августе 2016 года, ее реализация, несмотря на очень кусачий ценник, выросла на 68% по сравнению с августом-декабрем 2015 года и составила 2792 единицы.

Про премиальный же Toyota Land Cruiser 200 и говорить нечего: за 12 месяцев дилеры передали клиентам 12 705 флагманских внедорожников (+12% к продажам 2015 года, доля в сегменте 42%). И это несмотря на то, что тот же Chevrolet Tahoe по основным показателям не уступает, а по многим и превосходит японскую «двухсотку», оказываясь значительно дешевле и при покупке, и при дальнейшей эксплуатации. Однако долгие годы успешно культивируемая маркетологами марки история об исключительной надежности и комфортности ее машин делает свое дело. Да так, что даже продажи безумно дорогого минивэна Toyota Alphard составили 779 единиц: +201% в сравнении с 2015 годом. VW Multivan, понятное дело, еще не нервничает, но уже глубоко зятягивается в межкорпоративной курилке.