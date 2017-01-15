Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем в России

Этот автомобиль разошелся в прошлом году тиражом в 90 380 экземпляров, в то время как «Гранта» нашла себе 87 726 хозяев. Замыкает тройку лидеров корейская же KIA Rio с 87 662 проданными автомобилями. При этом продажи всех трех бестселлеров по сравнению с 2015-м годом значительно упали. У LADA Granta больше всех — на 27%. Но и у Hyundai Solaris падение значительное: -22%. А вот KIA Ria упала всего на 10%, причем весь российский авторынок упал в минувшем году более, чем на 11%.

Так что можно предположить, что с появлением в России следующих поколений корейских бестселлеров (новый «Солярис» появится в салонах дилеров в феврале, а новая «Рио» — летом), дела у АВТОВАЗА пойдут совсем плохо. Продажи «Гранта» окончательно рухнут, а LADA Vesta, с ее 55 174 проданными экземплярами до лидирующих корейцев ой, как далеко. Как и седану Volkswagen Polo, занявшему пятую строчку рейтинга: «немец» в минувшем году нашел 47 702 владельцев.

В ТОП-10 самых продаваемых в России авто вошли так же Renault Duster (продано 44 001 машин), Toyota RAV4 (30 603 штуки), Chevrolet Niva (29 844), Renault Logan (29 565) и LADA Largus (29 341).