Audi прекратила сборку двух седанов в России

По словам Шамановой, заказы на автомобили принимаются в том же режиме, что и раньше. Только вот на вопрос, какие машины достанутся покупателям — локального производства или ввезенные из-за границы, она ответить отказалась.

Впрочем, рассчитывать на то, что седаны отныне будут поставляться к нам из-за рубежа, не приходится. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», производитель не желает нести дополнительные финансовые издержки в связи с требованием обязательной установки в авто системы ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому постарался максимально забить складские площадки машинами, выпущенными на калужском заводе. До конца текущего года этих запасов должно хватить, чтобы выполнить намеченные планы.

Напомним, что на прошлой неделе в представительстве бренда порталу «АвтоВзгляд» подтвердили уход с нашего рынка сразу пяти автомобилей. В их числе — кабриолеты Audi A3 и A5, купе ТТ, спорткар R8 и хетчбэк A1 Sportback. Судя по всему, этот список в обозримом будущем может пополниться очередными моделями.