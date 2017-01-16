Опубликован рейтинг самых ожидаемых европейских автоновинок 2017 года

Этот компактный кроссовер — продукт новго премиального бренда концерна Geely, в разработке которого приняли участие инженеры Volvo. Примечательно, что модель можно будет купить только через интернет. После оплаты заказа курьер доставит автомобиль прямо к подъезду. Серебро «парада ожидаемости» получила французская новинка Peugeot 3008, которая поборется за место под солнцем в классе SUV. Обновленный «паркетник» стал больше предыдущего по габаритам и интереснее внутри. Под капотом базовой версии поселился 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 210 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Абсолютным лидером рейтинга стал «острый» Aston Martin V8 Vantage. Представители английского бренда уверяют, управление автомобилем будет одинаково комфортным как на городских дорогах, так и на гоночных трассах. Новинка придет на смену нынешнему Vantage.

В России же список самых ожидаемых моделей совсем иной. Это, в первую очередь, новые поколения бюджетников Hyundai Solaris и KIA Rio, универсал LADA Vesta, а так же кроссоверы Skoda Kodiaq и Chery Tiggo 3.