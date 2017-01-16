Вторичный рынок автомобилей за год вырос на 6%

Несмотря на оптимистические годовые показатели, декабрь продемонстрировал пусть небольшое, но падение продаж — на 0,7%. Согласно данным, которые приводит агенство «Автостат», самым востребованным брендом в заколючительном месяце года оказалась LADA — в нашей стране было реализовано 119,6 тысяч подержанных автомобилей. Доля этого отечественного бренда составила 27% всего рынка.

Что касается иномарок, то тут лидером стала Toyota — показатель продаж марки поднялся на 0,6% до 50,7 тысяч экземпляров. Следующую строчку заняла еще одна японская компания — Nissan. На вторичном рынке было продано 23,6 тысяч машин с ее логотипом, что на 4,3% выше прошлогодних показателей.

Если говорить о конкретных моделях, то самый динамичный рост в декабре показали LADA Granta и Hyundai Solaris — их продажи в декабре выросли на 30% по сравнению с этим же месяцем 2015 года.