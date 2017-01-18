Ford представил обновленный Mustang

Фото: Ford
Легендарный американский масл-кар претерпел рестайлинг, став самым передовым Ford Mustang в истории. Вот только российским поклонникам модели новинка не достанется. Во всяком случае, пока.

Вячеслав Василенко

«Фордовцы» появления «Мустанга» в России, конечно же, не исключают, но на сегодняшний день вопрос по его выводу на наш рынок, увы, даже не обсуждается. А вот американцы смогут заказать обновленную машину уже осенью, в Европу она приедет в начале следующего года. Быть может, наряду с европейцами повезет и нам?

Автомобиль получил модернизированные 2,3-литровый EcoBoost и 5-литровую V-образную «восьмерку». Коробка передач — новейший десятидиапазонный «автомат». Улучшенные ездовые характеристики не в последнюю очередь обязаны отточенному рулевому управлению и «умной» адаптивной подвеске MagneRide.

В числе прочих особенностей авто — полностью цифровой 12-дюймовый LCD-дисплей приборной панели с возможностью индивидуальных настроек, и широкий спектр систем безопасности. В частности, функция предотвращения столкновений Pre-Collision Assist, система определения пешеходов на дороге, ассистент удержания авто в полосе движения и электроника, предупреждающая водителя о том, что ему нужен отдых.

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18 января 2017
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