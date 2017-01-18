MINI в апреле покажет новый JCW Countryman

Четырехцилиндровый турбомотор развивает мощность в 231 л.с., что на 13 «лошадок» больше, чем у агрегата, который устанавливался на машины первого поколения. Машина, вооруженная этим двигателем разгоняется до сотки за 6,5 с, а максимальная скорость составит 234 км/ч. до сотки получит спортивные подвеску и кресла, «брембовские» тормоза и литые 18-дюймовые диски. Система полного привода ALL4 входит в стандартную комплектаци.

По габаритам автомобиль стал посолиднее: он вытянулся на 17 см в длину и раздался на 3 см в ширину. Колесная база также увеличилась на 7,5 см. Значительно объемнее станет и багажник — 450 л по минимуму, а со всеми сложенными сиденьями — 1390 л.

Цена на новый MINI John Cooper Works Countryman ALL4 пока не называется, однако в предыдущем поколении его сейчас можно приобрести за 2 099 000 рублей. Несмотря на то, что в России машинки этой марки не пользуются большим спросом, компания показывает стабильные результаты по объему продаж: в прошлом году было реализовано 1360 автомобилей, а в 2015 — 1350 экземпляров.