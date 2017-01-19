Hyundai Solaris — самый популярный автомобиль в Москве

По данным агентства «Автостат» наибольшим спросом у москвичей пользуются модели корейских автомобильных брендов. Лидером среди них является марка KIA — ее доля в общем объеме проданных машин составила 13%. В 2016-м корейской компании удалось реализовать 26,1 тысячи новых автомобилей, что на 25% больше, чем в предыдущем году. На втором месте расположился еще один корейский автопроизводитель — владельцами новых автомобилей марки Hyundai стали 22,2 тысячи человек, показатель продаж увеличился на 6% относительно 2015 года. Третьей стала Toyota: за год было реализовано 15,3 тысячи японских автомобилей — результат улучшен на 15%.

Среди отдельных моделей самый востребованной оказался Hyundai Solaris — 13,7 тысячи проданных автомобилей. Напомним, что «Солярис» также лидирует и по продажам в России в целом. У москвичей также пользуются популярностью KIA Rio (11,9 тысячи машин), и Volkswagen Polo (7,2 тысячи автомобилей).