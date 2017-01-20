Чем интересна покупка подержанного авто у дилера

Фото newsprom.ru
В минувшем году продажи новых автомобилей упали в стране больше, чем на 11% процентов, при этом вторичный авторынок показал рост в 6%. Иначе говоря, в условиях продолжающегося кризиса у россиян нет денег на новые машины, и они вынуждены покупать подержанные. И, как считают некоторые эксперты, в наступившем году ситуация не изменится.

Михаил Ростарчук

Так, прогнозам аналитиков ГК «АвтоСпецЦентр», в 2017 году объем вторичного рынка увеличится не менее, чем на 10% по отношению к прошлому году. При этом значительная часть продаж пойдет через официальных дилеров. В том числе и потому, что сами авторитейлеры на фоне падения продаж новых авто (в стране в 2016-м закрылось более 260 дилерских центров) заинтересованы в развитии бизнеса по продажам подержанных машин. Да и для граждан покупка авто с пробегом у официала, а не у частника и уж тем более «перекупа», может стать выгодным делом.

Доля продаж подержанных авто через официальных дилеров составляет в России от 8% до 15% всех сделок на вторичке, в то время как в Европе — до 50%.

Главной причиной интереса дилеров к рынку продаж б/у авто, по мнению специалистов, являются его объемы: по итогам 2016 года около 80% всех сделок по продаже автомобилей в России приходится на автомобили с пробегом. В денежном выражение вторичный рынок уже сравнялся с рынком новых автомобилей, кроме того, он демонстрирует большую устойчивость в условиях кризиса.

Фото vpleny.ru

Прозрачность вторичного рынка — еще один позитивный фактор: появление единой национальной базы подержанных авто и разработка закона об ответственности за «скручивание» пробега, программа «электронный ПТС», по мнению экспертов, усложнит жизнь перекупщикам и недобросовестным продавцам. У официальных дилеров появится возможность конкурировать с частниками и гаражными автосалонами.

По прогнозам экспертов уже в ближайшие 3−5 лет официальные автодилеры смогут занять до 25% рынка подержанных автомобилей. Скорее всего, это не будет долгосрочным трендом и в дальнейшем доля дилеров снизится, уступив место независимым игрокам.

— Официальные дилеры стремятся к повышению качества товара и созданию положительного реноме, поэтому не будут «улучшать» такие косвенные показатели подержанных машин, как год или пробег, — комментирует ситуацию директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Артем Самородов. — Хотя полностью частника, разумеется, не заменят, ведь не стоит забывать, что российский автопарк по большей части устарел — только около 35% машин находятся в так называемом дилерском сегменте — автомобили возрастом до 7-и лет — а обновление автопарка, при почти полном отсутствии экспорта, в свою очередь, зависит именно от уровня продаж новых автомобилей…

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20 января 2017
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