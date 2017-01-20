Чем интересна покупка подержанного авто у дилера

Так, прогнозам аналитиков ГК «АвтоСпецЦентр», в 2017 году объем вторичного рынка увеличится не менее, чем на 10% по отношению к прошлому году. При этом значительная часть продаж пойдет через официальных дилеров. В том числе и потому, что сами авторитейлеры на фоне падения продаж новых авто (в стране в 2016-м закрылось более 260 дилерских центров) заинтересованы в развитии бизнеса по продажам подержанных машин. Да и для граждан покупка авто с пробегом у официала, а не у частника и уж тем более «перекупа», может стать выгодным делом.

Доля продаж подержанных авто через официальных дилеров составляет в России от 8% до 15% всех сделок на вторичке, в то время как в Европе — до 50%.

Главной причиной интереса дилеров к рынку продаж б/у авто, по мнению специалистов, являются его объемы: по итогам 2016 года около 80% всех сделок по продаже автомобилей в России приходится на автомобили с пробегом. В денежном выражение вторичный рынок уже сравнялся с рынком новых автомобилей, кроме того, он демонстрирует большую устойчивость в условиях кризиса.