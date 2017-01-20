Обновленный Peugeot 408 едет в Россию

Изменения, которые произойдут с Peugeot 408, будут подобны метаморфозам Citroen C4, родственной модели. Атмосферник Prince 1.6 (120 л.с.) и четырехступенчатый «автомат» AT8 сменятся двигателем EC5, также 1,6-литровым, и шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin.

Очевидно, что остальные агрегаты моторной линейки останутся прежними. Скорее всего, список предлагаемых опций также расширится, ведь Citroen C4 в ходе обновления получил камеру заднего вида, светодиодные фары, передний парктроник и систему мониторинга слепых зон. Внешний вид автомобиля пока держится в секрете, но вероятно, машина будет выглядеть также, как и версия, представленная в Южной Америке. На сегодняшний день стать владельцем «Пежо» 408 можно заплатив 688 000 рублей, но стоит ли? В коллекции тест-драйвов «АвтоВзгляда» есть статья, подробно описывающая плюсы и минусы владения данным автомобилем.