Российский автомобильный рынок теряет позиции в мире

Всего реализовано 93 миллиона 248 тысяч машин, что на 4,6% больше, чем в 2015 году. Как сообщает агенство «Автостат», мировым лидером вновь стал Китай, где было продано 27 миллионов 951 тысяча автомобилей, и это на 12,3% больше, чем за аналогичный период в 2015-го. Второе место по праву заняла Америка с показателем в 17 миллионов 539 машин — рост составил 0,5%.

Набирают обороты автомобильные рынки стран Западной Европы — в прошлом году автолюбителями было приобретено 5 миллионов 762 тысячи автомобилей (+6,3%). Предполагается, что положительная динамика сохранится, несмотря на уменьшение объемов продаж в Великобритании и Германии. Что касается Восточной Европы, тут дела обстоят скромнее: аналитиками зафиксировано снижение показателя, хоть и незначительное — на 0,1%. Россия показала худший результат, но стоит отметить, что спрос на автомобили в последние месяцы 2016 года все-таки начал увеличиваться.

Отметим также, что в Южной Америке продажи упали на 14,1%, в Японии — на 1,9%, в Корее — на 0,7%, а вот Канада «подросла» на 2,7%.