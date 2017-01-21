Сколько полноприводных машин выпустила Audi за свою историю

Надо ли говорить, что полный привод «Ауди» прекрасно зарекомендовал себя на целой россыпи моделей премиального немецкого бренда? Благодаря ему компания неоднократно занимала лидирующие позиции в различных спортивных соревнованиях. Технология quattro, представленная без малого 40 лет назад, в настоящее время задействована в более, чем 100 моделях и модификациях Audi.

Эта система сегодня по умолчанию устанавливается на флагманском кроссовере Q7, представительском седане A8, универсалах повышенной проходимости A4 и A6, спорткаре R8, а также на всей линейке S и RS.

Наибольшей популярностью полноприводные «Ауди» пользуются на североамериканском рынке, в России и странах Ближнего Востока.