Lexus продал в России рекордное количество машин

Объем реализации машин премиальной марки по сравнению с 2015 годом вырос на 19,2%. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор по продажам, маркетингу и развитию Lexus в России Джон Томсон, лучшего результата за всю историю присутствия бренда на нашем рынке удалось добиться «благодаря обновлению продуктовой линейки, выводу на рынок специальных серий наиболее популярных моделей, развитию дилерской сети».

Локомотивом продаж стал кроссовер Lexus RX, ставший по итогам года не только самой продаваемой моделью японского производителя, но и абсолютным лидером в своем сегменте на рынке.

Стоит также добавить, что рыночная доля марки в России выросла с 0,4% до 1,7%. В 2017 году компания намерена поставить новый рекорд продаж, в чем мы, откровенно говоря, не сомневаемся.