Bugatti готовит свой первый внедорожник

И вот такой неожиданный поворот. Вызванный, видимо, тем, что внедорожники и кроссоверы пользуются в мире все большим спросом. При этом, по словам представителей компании, если решение о строительстве такого «супергиперкара» будет принято, то он станет самым дорогим, самым роскошным и самым быстрым не только в своем сегменте, но в мире автомобилей в принципе. Первый внедорожник Bugatti может быть представлен уже в 2022 году.

Предполагается, что оснащаться машина будет тем же двигателем, что и флагманская модель Chiron. И этот силовой агрегат позволит новому внедорожнику разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды и выдавать максимальную скорость до 320−340 км/ч. Минимальная стоимость такого автомобиля составит не меньше миллиона евро.