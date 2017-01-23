Citroёn покажет новый роскошный седан DS весной

Вероятнее всего, новинка получит название Citroёn DS9. В длину седан бизнес-класса будет достигать пяти метров, а колесная база составит не менее трех метров. При разработке дизайна экстерьера будут взяты за основу решения, представленные на концепте Citroёn Numero 9.

Модель оснастят турбированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 165 и 204 л.с. соответственно. В паре с ними будет работать шестиступенчатый «автомат». Возможно, появится и гибридная модификация.

Предполагается, что конкурентами нового французского седана станут Audi A6 и BMW 5-й серии.