Ford Explorer нового поколения проходит дорожные испытания

Судя по всему, новинка не будет иметь кардинальных отличий — разве что бамперами, головной оптикой, а также решеткой радиатора. Общая масса машины будет снижена за счет использования в конструкции алюминия. Предполагается, что автомобиль будет построен на платформе D6.

В линейке дивгателей Ford Explorer шестого поколения произойдут более серьезные изменения — он может лишиться атмосферного 3,5-литрового V6, но получит 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Базовая версия машины будет оснащаться передним приводом, за дополнительную плату можно получить и полноприводный автомобиль. Официальная премьера запланирована на конец 2018 — начало 2019 года.

Напомним, кстати, что до 31 января в российский дилерских центрах на Ford Explorer пятого поколения установлены специальные цены.