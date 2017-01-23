Москва — лидер среди регионов России по продажам новых автомобилей

Как сообщает агенство «Автостат», больше всего новых автомобилей — 200,3 тысяч штук — в минувшем году приобретено в столице. Доля московского рынка составляет 16% от общероссийского. В Подмосковье реализовано вдвое меньше — 97,5 тысяч машин. Третью строчку занимает Санкт-Петербург с 85,6 тысячи проданных легковушек. Замыкают пятерку Татарстан (59,4 тысячи) и Краснодарский край (48,7 тысячи).

В ТОП-10 регионов по объему автомобильного рынка также попали Самарская область (44 тысяч штук), Башкортостан (43,7 тысячи машин), Ростовская область (35,3 тысячи экземпляров), Свердловская (33,9 тысячи ТС) и Нижегородская (31,2 тысячи штук) области.

На перечисленные регионы приходится более половины продаж на рынке России — 54%. В каждой из остальных административных единиц было реализовано менее 30 000 автомобилей.