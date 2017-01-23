Опубликованы первые фото Mercedes-Benz GLA нового поколения

На первых снимках закамуфлированного GLA видно, как машина проходит испытания в зимних условиях. В ее основу опять положена платформа Modular Front-Wheel-Drive Architecture (MFA). Ожидается, что следующее поколение немного увеличится в габаритах, но при этом станет легче. Также оно обретет гибридную силовую установку. Как сообщает издание Сarscoops, вероятнее всего, серийный автомобиль будет представлен официально в конце 2019 года.

К слову, машины нынешнего поколения GLA можно приобрести у официальных дилеров в России по цене от 2 110 000 рублей. Базовая модификация включает в себя 150-сильный бензиновый двигатель с рабочим объемом 1,6 л, семиступенчатую автоматическую коробку с двухдисковым сцеплением и передний привод.