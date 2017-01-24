АВТОВАЗ продолжит поставлять свои автомобили на Украину

Фото vaz-ais.com.ua
АВТОВАЗ не собирается приостанавливать поставки свое продукции на Украину, несмотря на все более обостряющуюся политическую ситуацию между нашими странами. Тем более, что они не столь уж и велики, а на украинском рынке представлены лишь две модели: LADA 4×4 и Largus. «Гранта» и «Калина» исчезли из дилерских центров еще в ноябре минувшего года.

Виктория Базылева

Однако по неофициальным данным, представители АВТОВАЗа опровергли информацию о прекращении сотрудничества и уточнили, что поставки в соседнюю страну будут осуществляться согласно плану. Хотя ценовая политика явно изменится, ведь в 2016 году украинской стороной была введена дополнительная пошлина на российские автомобили в размере 14,57%, а также 10% налог в связи с отменой зоны свободной торговли. Тем не менее, украинцы вряд ли увидят тольяттинский внедорожник 4×4 в специальных версиях, которые в скором времени появятся на домашнем рынке.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок
24 января 2017
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