АВТОВАЗ продолжит поставлять свои автомобили на Украину

Однако по неофициальным данным, представители АВТОВАЗа опровергли информацию о прекращении сотрудничества и уточнили, что поставки в соседнюю страну будут осуществляться согласно плану. Хотя ценовая политика явно изменится, ведь в 2016 году украинской стороной была введена дополнительная пошлина на российские автомобили в размере 14,57%, а также 10% налог в связи с отменой зоны свободной торговли. Тем не менее, украинцы вряд ли увидят тольяттинский внедорожник 4×4 в специальных версиях, которые в скором времени появятся на домашнем рынке.
АВТОВАЗ не собирается приостанавливать поставки свое продукции на Украину, несмотря на все более обостряющуюся политическую ситуацию между нашими странами. Тем более, что они не столь уж и велики, а на украинском рынке представлены лишь две модели: LADA 4×4 и Largus. «Гранта» и «Калина» исчезли из дилерских центров еще в ноябре минувшего года.