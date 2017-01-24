АВТОВАЗ продолжит поставлять свои автомобили на Украину

Однако по неофициальным данным, представители АВТОВАЗа опровергли информацию о прекращении сотрудничества и уточнили, что поставки в соседнюю страну будут осуществляться согласно плану. Хотя ценовая политика явно изменится, ведь в 2016 году украинской стороной была введена дополнительная пошлина на российские автомобили в размере 14,57%, а также 10% налог в связи с отменой зоны свободной торговли. Тем не менее, украинцы вряд ли увидят тольяттинский внедорожник 4×4 в специальных версиях, которые в скором времени появятся на домашнем рынке.