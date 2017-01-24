В России стартовал прием заказов на обновленную Skoda Octavia

Фото: Skoda
Российские дилеры чешской марки приступили к приему заказов на обновленную Skoda Octavia. Стартовая цена новинки — 940 000 рублей. Стоит отметить, что впервые нашим потребителям лифтбэк доступен в полноприводной модификации.

Вячеслав Василенко

Внешность обновленнного автомобиля отличается массивной радиаторной решеткой, агрессивного вида бамперами с воздухозаборниками и двумя секциями фар головного света — помните, как у предыдущего Mercedes-Benz E-класса?

Салон преобразился благодаря новым материалам отделки, косметическим улучшениям панели приборов, продвинутому информационно-развлекательному центру с 9,2-дюймовым тачскрином, умеющим отображать данные со смартфонов, и фирменному набору опций Simply Clever.

В частности, покупатель может оснастить свою машину камерой заднего вида, дополнительным светодиодным фонарем в багажном отсеке, держателями для бутылок, зонтиком и скребком для льда.

Моторная линейка обновленной Skoda Octavia представлена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. и парой турбодвижков объемом 1,4 и 1,6 л, работающих в диапазоне от 150 до 180 сил. Коробка передач — на выбор — пятискоростная «механика», шестидаиапзонный «автомат» или семиступенчатый «робот».

Для полноприводной «Октавии» с многодисковой муфтой по цене от 1 561 000 рублей будет доступна роботизированная коробка о шести ступенях. Универсал обойдется будущим владельцам минимум в 1 207 000 «деревянных». Все модификации оснащены системами экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

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24 января 2017
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