В России стартовал прием заказов на обновленную Skoda Octavia

Моторная линейка обновленной Skoda Octavia представлена 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. и парой турбодвижков объемом 1,4 и 1,6 л, работающих в диапазоне от 150 до 180 сил. Коробка передач — на выбор — пятискоростная «механика», шестидаиапзонный «автомат» или семиступенчатый «робот».

Для полноприводной «Октавии» с многодисковой муфтой по цене от 1 561 000 рублей будет доступна роботизированная коробка о шести ступенях. Универсал обойдется будущим владельцам минимум в 1 207 000 «деревянных». Все модификации оснащены системами экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.