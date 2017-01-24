В России стартовал прием заказов на обновленную Skoda Octavia

Внешность обновленнного автомобиля отличается массивной радиаторной решеткой, агрессивного вида бамперами с воздухозаборниками и двумя секциями фар головного света — помните, как у предыдущего Mercedes-Benz E-класса?
Салон преобразился благодаря новым материалам отделки, косметическим улучшениям панели приборов, продвинутому информационно-развлекательному центру с 9,2-дюймовым тачскрином, умеющим отображать данные со смартфонов, и фирменному набору опций Simply Clever.
В частности, покупатель может оснастить свою машину камерой заднего вида, дополнительным светодиодным фонарем в багажном отсеке, держателями для бутылок, зонтиком и скребком для льда.