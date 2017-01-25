Mercedes-Benz готовится к премьере CLS нового поколения

Никаких подробностей относительно технических характеристик машины производитель не раскрывает за исключением того, что построена она на той же платформе, что и E-class — Modular Rear Architecture (MRA). В отличие от предшественника, CLS получит удлиненную колесную базу, а линейка двигателей будет включать в себя шестицилиндровые агрегаты. Вероятнее всего, официальная премьера автомобиля пройдет в рамках моторшоу во Франкфурте грядущей осенью.

Напомним, что на днях также был замечен во время прохождения тестов и Mercedes-Benz GLA новой генерации.