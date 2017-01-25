Mercedes-Benz готовится к премьере CLS нового поколения

Фото: motor1.com
Немецкая компания продолжает тесты Mercedes-Benz CLS нового поколения. Скрытый камуфляжем от посторонних глаз прототип был замечен фотошпионами во время прохождения дорожных испытаний.

Виктория Базылева

Никаких подробностей относительно технических характеристик машины производитель не раскрывает за исключением того, что построена она на той же платформе, что и E-class — Modular Rear Architecture (MRA). В отличие от предшественника, CLS получит удлиненную колесную базу, а линейка двигателей будет включать в себя шестицилиндровые агрегаты. Вероятнее всего, официальная премьера автомобиля пройдет в рамках моторшоу во Франкфурте грядущей осенью.

Напомним, что на днях также был замечен во время прохождения тестов и Mercedes-Benz GLA новой генерации.

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25 января 2017
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