Продажи электромобилей в России сократились на треть

По данным агентства «Автостат», в минувшем году владельцами экологически чистых легковых транспортных средств стали всего 83 человека. Примерно половина — 47% покупателей — сделала свой выбор в пользу Tesla, машин этого бренда было приобретено 39 экземпляров. Тиражом в целых 20 машин разошлась модель Mitsubishi i-MiEV, которая, к слову, в нашей стране больше не представлена. Nissan Leaf занимает третью строчку: усилиями дилеров реализовано 18 автомобилей. Стоит также отметить, что на российских дорогах появилось 6 электрокаров Renault Twizy. Большая часть проданных машин, а именно 50 штук, были поставлены на учет в столичном регионе, 10 автомобилей «прописались» в Санкт-Петербурге и окрестностях, девять — в Приморском крае, где вскоре будут собирать «свои» электрокары. По две машины «замечено» в Татарстане, Краснодарском крае и Новосибирской области. Разумеется, позиция государства в вопросе распространения автомобилей с электрической тягой имеет важнейшее значение. И пока правительство Китая всячески пытается привлечь внимание граждан к «зеленым» моделям, в России эта тема не то, что игнорируется, но мало продвигается. Например, распоряжение правительства об оснащении абсолютно всех АЗС в стране постами для подзарядки электрокаров не выполняется в массовом порядке.