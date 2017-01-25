Стали известны нюансы комплектации спорткупе Infiniti Q60

Итак, полноприводный автомобиль вооружен новым трехлитровым двигателем V6 битурбо, развивающим 405 «лошадей» — заявлено, что Q60 разменивает «сотку» за 5,1 секунды. Модификация модели для российского рынка получила название Sport+NAVI — она оснащается адаптивной электронной системой рулевого управления нового поколения DAS 2.0. Эта разработка, по словам представителей компании, «обеспечивает высокий уровень обратной связи» между водителем и машиной, чему способствует и система «steer-by-wire» (управление по проводам), обходящаяся без механической связи между рулем и управляемыми колесами, используя электронные компоненты. В итоге машина реагирует на действия водителя без запаздываний и задержек.