В Autoportal помогут выбрать недорогой хэтчбек

В Autoportal.com уверены, что участки ржавчины на кузове — веская причина для отказа от приобретения автомобиля.

Нужно определиться с мощностью мотора и типом КПП. Исключительно для езды по городу подойдет даже слабый литровый мотор с мощностью как у «копейки». Для поездок по трассе желательно иметь хотя бы 1,4-литровый мотор.

Широкую популярность завоевали Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Hyundai серии i. Они довольно выносливы, поэтому являются хорошей покупкой. И все же их лучше приобретать в салоне либо с пробегом до 100 000 км: небольшие моторы не рассчитаны на бесперебойную работу в течение полумиллиона километров.

В разделе хэтчбеков представлены популярные модели от Maruti Suzuki, Hyundai, индийской Mahindra, Volkswagen, BMW, Nissan и ряда других вендоров. Autoportal.com предлагает вниманию потенциального покупателя новые и б/у автомобили, объем двигателя которых немногим превышает один литр.

О компании: Autoportal.com — индийский автомобильный портал. Здесь в один клик можно приобрести новый или подержанный автомобиль и арендовать транспортное средство.

Тем, кто не имеет достаточного опыта использования и выбора автомобиля либо мотоцикла, пригодится раздел с соответствующими статьями. Здесь подробно описан процесс покупки, страховки и переоформления транспортного средства. При необходимости застраховать авто и оплатить эту услугу можно прямо на https://autoportal.com.

Команда портала предлагает и мобильное приложение, которое позволяет сравнивать цены, заказать тест-драйвы и получить подробную информацию об автомобиле. Программа обладает всеми возможностями сайта, но при этом имеет удобный лаконичный интерфейс.

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