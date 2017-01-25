В интернете появились новые фотографии BMW Z4

Напомним, что впервые автомобиль попал в объективы камер больше года назад, и с тех пор фотошпионы регулярно публиковали снимки модели в разных дорожных условиях. И практически на каждом поклонники марки могли наблюдать круглые насадки на выхлопных трубах. Этот же экземпляр отличается от предыдущих — форма насадок имеет угловатую форму, да и бампер изменился. На данный момент нет точного представления, как родстер будет выглядеть в итоге, но эксперты предполагают, что передние и задние фонари, например, останутся в неизменном виде.

Между тем, буквально вчера на таких же дорожных тестах был замечен соплатформенник BMW Z5 — Toyota Supra, название которой также еще не подтверждено официально. И если «баварец» будет доступен исключительно с мягкой крышей, то последняя примет форму купе и получит фиксированный металлический верх. Очевидно, инженеры BMW приняли решение заменить крышу на тканевую в пользу снижения общей массы автомобиля и увеличения размера багажника. Предполагается, что дебют автомобиля состоится в 2018 году.